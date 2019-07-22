Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Челси». Товарищеская встреча состоится 23 июля на стадионе «Сайтама Стэдиум» в Сайтаме. Ставка: победа «Барселоны» за 2.55.

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