Футбол

«Барселона» — «Челси»: прогноз Егора Титова на товарищескую встречуЧемпионат 04:30

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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Челси». Товарищеская встреча состоится 23 июля на стадионе «Сайтама Стэдиум» в Сайтаме. Ставка: победа «Барселоны» за 2.55.
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