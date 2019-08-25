Футбол
Советский спортБарселона — Бетис 5:2
|15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
|32′
Антуан Гризманн
|41′
Антуан Гризманн
|50′
Карлес Перес
|56′
Жорди Альба
|60′
|62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
|62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
|73′
|75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
|77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
|78′
|79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
|81′
|90′
Вильям Карвалью
|71%
|Владение мячом
|29%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|–
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|15
|14
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
22
Видаль
21
Де Йонг
31
Фати
17
Гризманн
2 ×
24
Фирпо
13
Мартин
24
Апаресидо
5
Бартра
12
Решел
25
Педраса
22
Лайнес
14
Карвалью
15
Фекир
17
Санчес
34
Каптум
16
Морон
Бетис
Расстановка 4‑5‑1
В матче второго тура испанской примеры Барселона одержала волевую победу над Бетисом 5:2. Гости открыли счет на 15-й минуте отличился Набиль Фекир. Хозяева ответили дублем Антуана Гризманна (41-я и 50-я минуты), а также голами Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Футбол
Футболист ЦСКА Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче с «Ахматом»
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче седьмого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".
ТАСС 08:35
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Футбол
«Болтон Уондерерс» может прекратить своё существование
Английский «Болтон Уондерерс» может прекратить своё существование, сообщает BBC.
Чемпионат 10:31
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС 09:22
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском вчера в 19:27
Экономика
Цены на российскую пшеницу упали до самого низкого уровня в сезоне
Цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) на прошлой неделе снизились на $2, до $191 за тонну (FOB глубоководные порты), говорится в сообщении "СовЭкона".
Интерфакс 09:03
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда узнал, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Шоу-бизнес
В голову надуло: Хилькевич не побоялась выставить себя смешной
Телепрограмма 09:56
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Наука
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике.
РИА Новости 08:58
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Технологии
Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили
3DNews 06:39
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Фигурное катание
Туктамышева заменила музыку для новой короткой программы
Изначально короткая программа Туктамышевой сопровождалась музыкой Drumming Song, постановкой номера занималась фигуристка из Канады Ше-Линн Бурн.
Актуальные Новости 08:17
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия
Следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине
Следователи немецкой полиции считают, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть заказным.
Известия вчера в 11:29