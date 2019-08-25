Футбол

Барселона — Бетис 5:2Советский спорт 16:52

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
В матче второго тура испанской примеры Барселона одержала волевую победу над Бетисом 5:2. Гости открыли счет на 15-й минуте отличился Набиль Фекир. Хозяева ответили дублем Антуана Гризманна (41-я и 50-я минуты), а также голами Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).
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