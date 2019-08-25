"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.

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