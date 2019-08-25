Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»Газета.Ru 16:52

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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