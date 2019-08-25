В матче второго тура испанской примеры Барселона одержала волевую победу над Бетисом 5:2. Гости открыли счет на 15-й минуте отличился Набиль Фекир. Хозяева ответили дублем Антуана Гризманна (41-я и 50-я минуты), а также голами Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).

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