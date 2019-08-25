Футбол

Барселона — Бетис 5:2Metaratings 16:52

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса» в матче чемпионата Испании по футболу. Перешедший этим летом в каталонский клуб француз Антуан Гризманн отличился дважды, впервые забив за «Барселону» в официальных матчах. Аргентинец Лионель Месси не принимал участия в поединке.
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