«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса» в матче чемпионата Испании по футболу. Перешедший этим летом в каталонский клуб француз Антуан Гризманн отличился дважды, впервые забив за «Барселону» в официальных матчах. Аргентинец Лионель Месси не принимал участия в поединке.

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