Футбол

«Барселона В» разгромила «Зенит-2»Sport24.ru 13:30

«Зенит-2» под руководством Владислава Радимова разгромно проиграл «Барселоне В» — резервной команде сине-гранатовых. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»

Чемпионат13:23

«Барселона B» разгромила «Зенит-2»

Матч ТВ12:59

Сегодня «Зенит»-2 сыграет товарищеский матч с «Барселоной» U-19

Петербургский дневниквчера в 22:01

«Зенит-2» потерпел поражение в матче с молодежной «Барселоной»

Невские Новости13:35

Товарищеский матч. «Зенит-2» Радимова проиграл «Барселоне» (U-19) Вальдеса – 1:4

Sports.ru04:49

«Зенит-2» сыграет с молодежной командой «Барселоны» на «Смене»

КП - Санкт-Петербург01:41

«Зенит-2» крупно проиграл «Барселоне» Б. Видео

Спорт-Экспресс12:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
Происшествия

19-летняя футболистка погибла в ДТП

Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:58
Политика

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Общество

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился Oxxxymiron

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился рэп-исполнитель Oxxxymiron.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Футбол

Медведев объяснил желание экс-футболистов «Зенита» играть за «Сочи»

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему многие футболисты сине-бело-голубых переходят в "Сочи".
Обновлено в 14:12
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Политика

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Лопырева отмечала свое 36-летие двенадцать дней

По словам Виктории, торжество длилось почти две недели - двенадцать дней.
Обновлено в 12:04
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Обновлено в 00:17
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Музыка

Леди Гагу обвинили в плагиате песни Shallow

Мужчина утверждает, что мелодия главного саундтрека фильма «Звезда родилась» была украдена из его сборника сочинений, сообщает интернет-издание Page Six.
Обновлено в 10:42
Общество

СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики

Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
Обновлено в 12:50
Футбол

Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных

Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 13:43
Общество

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты

Каждый пятый работающий по найму житель России часто не дотягивает до зарплаты и постоянно сталкивается с дефицитом средств.
Обновлено в 11:08
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

Обновлено в 13:05
Культура

Lego выпустит набор к 25-летию сериала «Друзья»

Компания Lego выпустит конструктор, посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщается на сайте производителя.
Обновлено в 03:01
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Здоровье

В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований

Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное