Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»Sport24.ru 13:30
«Зенит-2» под руководством Владислава Радимова разгромно проиграл «Барселоне В» — резервной команде сине-гранатовых. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
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Face ID на iPhone обманули очками и скотчем
На конференции Black Hat 2019 эксперты по безопасности показали, как можно легко обмануть систему разблокировки "по лицу" Face ID, применяющуюся в смартфонах Apple.
Обновлено в 11:40
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
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Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Общество
В США скончался художник комиксов Эрни Колон
Обновлено в 18:52
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
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Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов
Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о борьбе Аллы Вербер с раком
Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал о том, как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови.
Обновлено в 12:09
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
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Обновлено в 16:50
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны
Обновлено в 10:52
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:00
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Российский Минздрав рассказал, где в России живут наиболее здоровые люди. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:10
Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:22
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone
Американская компания Apple готова предложить специалистам в области кибербезопасности рекордную награду за обнаружение уязвимостей в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 11:38
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире
Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.
Обновлено в 18:18
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено в 07:11