Футбол

«Барселона В» разгромила «Зенит-2»Sport24.ru 13:30

«Зенит-2» под руководством Владислава Радимова разгромно проиграл «Барселоне В» — резервной команде сине-гранатовых. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев.
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