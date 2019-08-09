Футбол

«Барселона B» разгромила «Зенит-2»Матч ТВ 12:59

Футболисты «Барселоны B» разгромили «Зенит-2» в рамках товарищеского матча. В составе испанкой команды забитыми голами отличились Луи Барри, Алекс Сала, Анссумане Фати и Нильс Мортимер. У «Зенита» отличился Сергей Бугриев.
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