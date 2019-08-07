Футбол
«Барселона B» разгромила «Зенит-2»Матч ТВ вчера в 12:59
Футболисты «Барселоны B» разгромили «Зенит-2» в рамках товарищеского матча. В составе испанкой команды забитыми голами отличились Луи Барри, Алекс Сала, Анссумане Фати и Нильс Мортимер. У «Зенита» отличился Сергей Бугриев.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
Здоровье
В Тюменской области не могут закупить жизненно важные лекарства
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Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
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Обновлено в 04:25
Общество
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Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон
Обновлено вчера в 22:08
Автоспорт
Ферстаппен назвал причины удачных выступлений «Ред Булл» в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал, что с переходом на моторы «Хонда», команда лучше стала понимать предельные возможности болида.
Обновлено в 04:54
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты
Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone
Apple предлагает рекордную премию в 1 млн долларов пользователям, которые найдут недостатки в системе безопасности iPhone.
Обновлено в 00:42
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Армия и оружие
В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»
Обновлено вчера в 15:53
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Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07
Авто
Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?
Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице.
Обновлено в 02:16
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Политика
СМИ рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.
Обновлено в 05:05
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Футбол
«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ
Торпедо одержало победу над Лучом (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ на стадионе Динамо во Владивостоке.
Обновлено в 05:11
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Общество
В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна
В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 04:58
Теннис
Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»
Обновлено вчера в 19:00
Общество
МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции
Обновлено в 04:08