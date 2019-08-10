Футбол
«Барселона B» разгромила «Зенит-2»Матч ТВ 12:59
Футболисты «Барселоны B» разгромили «Зенит-2» в рамках товарищеского матча. В составе испанкой команды забитыми голами отличились Луи Барри, Алекс Сала, Анссумане Фати и Нильс Мортимер. У «Зенита» отличился Сергей Бугриев.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
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