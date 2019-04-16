Футбол
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия вчера в 11:36
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
"Барселона" забрала мяч и владела им на протяжении 61 процента игрового времени. Именно это стало причиной того, что хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.
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Влад Топалов опубликовал трогательное фото с 4-месячным сыном А сегодня Топалов поделился трогательным снимком с Мишей.
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Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.
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Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом
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Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.
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В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
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Шалимов может возглавить «Спартак-2»
Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
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