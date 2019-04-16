Футбол

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия вчера в 11:36

Барселона — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
"Барселона" забрала мяч и владела им на протяжении 61 процента игрового времени. Именно это стало причиной того, что хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.
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«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Sputnik Грузиявчера в 11:36

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.11) на тоталы в матче Лиги чемпионов 16 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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