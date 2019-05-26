Футбол
«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только фактыSports.ru вчера в 20:20
|21′
Кевин Гамейро
|33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
|46′
Артур
Артуро Видаль
|46′
|53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
|61′
|65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
|70′
Жоффри Кондогбиа
|72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
|73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|77′
|88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
|89′
|77%
|Владение мячом
|23%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
14
Малком
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
22
Видаль
20
Роберто
10
Месси
7
Коутиньо
1
Доменек
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
21
Пиччини
12
Диакаби
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года. Тогда команда Херардо Мартино проиграла "Реалу" Анчелотти, за Мадрид забивали Ди Мария и Бэйл. Следующие четыре Кубка выигрывала «Барса» – и вот теперь у турнира новый победитель.
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