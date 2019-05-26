Футбол

«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только фактыSports.ru вчера в 20:20

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года. Тогда команда Херардо Мартино проиграла "Реалу" Анчелотти, за Мадрид забивали Ди Мария и Бэйл. Следующие четыре Кубка выигрывала «Барса» – и вот теперь у турнира новый победитель.
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