Футбол
«Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧ
«Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧLiveSport.ruвчера в 16:57
Усман Дембеле
|7′
|15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
|46′
|61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
|63′
Нелсон Семеду
|68′
|71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
|76′
|83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
|85′
Лукас Моура
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|19
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
2
Семеду
15
Лангле
24
Вермален
27
Миранда
8
Артур
26
Аленья
5
Бускетс
6
Суарес
10
Месси
7
Коутиньо
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
20
Алли
17
Сиссоко
23
Эриксен
18
Льоренте
27
Моура
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
В другом матче группы В миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с ПСВ — 1:1. Календарь и таблица Лиги чемпионов «Барселона» с 14 очками вышла в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» с 8 очками вышел в плей-офф со второго места.
LiveSport.ruвчера в 16:57
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