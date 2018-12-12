Футбол

«Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧ
LiveSport.ru
16:57

Барселона — Тоттенхэм
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
7′
15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
46′
61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
63′
Нелсон Семеду
68′
71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
85′
Лукас Моура
В другом матче группы В миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с ПСВ — 1:1. «Барселона» с 14 очками вышла в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» с 8 очками вышел в плей-офф со второго места.
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КП - Самара03:20
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