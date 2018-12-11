Футбол
«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионовРоссийская газетавчера в 17:26
Усман Дембеле
|7′
|15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
|46′
|61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
|63′
Нелсон Семеду
|68′
|71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
|76′
|83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
|85′
Лукас Моура
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|19
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
2
Семеду
15
Лангле
24
Вермален
27
Миранда
8
Артур
26
Аленья
5
Бускетс
6
Суарес
10
Месси
7
Коутиньо
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
20
Алли
17
Сиссоко
23
Эриксен
18
Льоренте
27
Моура
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка.
Российская газетавчера в 17:26
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«Барселона» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 декабря в 23:00
Чемпионатвчера в 12:00
Сегодня матч Лиги чемпионов Барселона – Тоттенхэм. Прогнозы от БК «БалтБет»
Букмекеры.рфвчера в 04:00
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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