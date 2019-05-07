Футбол

Барриоса признали лучшим игроком «Зенита» в апрелеPiter.tv 11:54

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, в которых "Зенит" одержал три победы и один раз сыграли вничью.
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Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sport24.ru11:15

Болельщики «Зенита» назвали Барриоса лучшим в апреле

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Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

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Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле

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Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

РИА Новости09:10

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока апреля

Газета.Ru10:23

Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sports.ru08:40
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