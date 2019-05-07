Барриоса признали лучшим игроком «Зенита» в апрелеPiter.tv вчера в 11:54

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, в которых "Зенит" одержал три победы и один раз сыграли вничью.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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