Футбол

Барриоса признали лучшим игроком «Зенита» в апрелеPiter.tv вчера в 11:54

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, в которых "Зенит" одержал три победы и один раз сыграли вничью.
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Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sport24.ruвчера в 11:15

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Болельщики «Зенита» назвали Барриоса лучшим в апреле

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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока апреля

Газета.Ruвчера в 10:23
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При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Даниил Квят: Нужно, чтобы всё сложилось

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Происшествия

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, зачем на первомайские праздники ездил в Северную Корею.
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Колумбийский футболист
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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