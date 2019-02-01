Футбол
Барриос: советовался с Лаборде, он говорил только хорошее о «Зените»Чемпионат вчера в 15:11
Полузащитник Вильмар Барриос, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Зенит», рассказал, от кого получал информацию о российской команде и РПЛ.
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Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Черном море спустя 75 лет нашли потопленную немецкую подводную лодку
Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий дайвер Сельчук Колай.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США
Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию для России
Ford Focus, Kuga и Mondeo в РФ получили специальную версию «Ультра Комфорт», которая предполагает наличие опций, доступных ранее только в отдельных пакетах.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе
Возгорание возникло на пятом этаже в доме 30 на улице Корриентес. В результате случившегося пострадали 42 человека.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт
Россию лишили двух медалей Олимпиады-2012 в Лондоне
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом
Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 01:17
Авто
Автозавод Haval готовится к серийному производству
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс. Музыке»
Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Югре в ДТП погибли четыре человека
"В результате ДТП четыре человека погибли и еще два получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:28
Технологии
Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей
По мнению сотрудника Института имени Хассо Платтнера, в большой базе могут содержатся логины и пароли малоизвестных сайтов, а это значит, что некоторые пароли и логины пользователей были опубликованы впервые.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Авто
BMW показал экономичную версию гибридного седана 7-Series
Концерн BMW показал самую экономичную версию седана 7-Series.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Террористы напали на штаб КСИР в Иране
Штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшер на юго-востоке Ирана подвергся атаке террористов.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Apple устранила ошибку в приложении FaceTime
Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Рэпер 6ix9ine признал себя виновным в преступлениях
Американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых — участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Баптистская церковь сгорела в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:14
Кино
В Сети появился трейлер нового «Форсажа»
В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты
Samsung случайно показала смартфон со складным экраном
Обновлено вчера в 09:38
Технологии
В РФ суд обязал IHerb удалить приложения из AppStore и Google Play
Как стало известно, Засвияжский районный суд Ульяновска обязал американский интернет-магазин iHerb удалить приложение сервиса из App Store и Google Play.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:32