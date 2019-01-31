Футбол

Барриос рассказал, что переходит в «Зенит»Нева Спорт 03:32

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос рассказал о своем скором переходе в «Зенит». По словам Барриоса, все это время он хранил молчание, готовясь, что он останется или уедет. Игрок отметил, что он рад этой прекрасной возможности.
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«Хочу расти дальше. А в Аргентине только и ждали, когда ошибусь». Барриос – о переходе в «Зенит» и критике

Спорт-Экспресс07:45

Вильмар Барриос: «Переезд в Европу – важный шаг в моей карьере»

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Барриос: «Переход в „Зенит“ - это важный шаг в моей карьере»

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Барриос: «Переход в „Зенит“ — важный шаг в моей карьере»

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Вилмар Барриос — о переходе в «Зенит»: «Это важный шаг для меня»

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Новый опорник «Зенита». Посмотри, как он играл в финале Кубка Либертадорес!

Матч ТВ07:00

Барриос: переезд в Европу поможет мне

Чемпионатвчера в 22:16
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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