Футбол
Барриос прошел медосмотр для «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 14:15
По информации "СЭ", колумбийский полузащитник Вильмар Барриос сегодня прошел медосмотр в Барселоне, а завтра прилетит на сбор "Зенита". По предварительным данным, контракт 23-летнего игрока будет рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
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Хавбек «Бока Хуниорс» прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Зенитом»
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