Футбол
Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеРИА Новости 09:10
Болельщики футбольного клуба "Зенит" признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга. В апреле Барриос провел четыре матча, в которых "сине-бело-голубые" одержали три победы и один раз сыграли вничью.
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Транспорт
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Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
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6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
Посевная в Татарстане обойдется в 25 млрд рублей
Затраты на весенние посевные работы обойдутся аграриям Татарстана в 25 млрд рублей, при этом 11 млрд составят кредитные средства.
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Происшествия
По делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержаны четыре человека
По делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержаны четыре человека. Решением суда они помещены в СИЗО.
Обновлено в 07:37
Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
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Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
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Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Екатеринбурге полиция спасла ребёнка из квартиры, залитой кипятком
Лопнула батарея, и помещение стремительно стало заливать кипятком.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
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Четыре торговых центра эвакуированы в Волгограде
По имеющейся информации торговые центры получили анонимные сообщения о минировании, после чего началась эвакуация покупателей и персонала.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
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Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19