Футбол

Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеРИА Новости 09:10

Болельщики футбольного клуба "Зенит" признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга. В апреле Барриос провел четыре матча, в которых "сине-бело-голубые" одержали три победы и один раз сыграли вничью.
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Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле

Soccer.ru09:44

Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

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Барриос подорожал на миллион и стал лучшим в апреле

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Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

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Болельщики «Зенита» назвали Барриоса лучшим в апреле

Чемпионат09:01

Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле

Советский спорт09:37

Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sports.ru08:40
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