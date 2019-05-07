Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеРИА Новости 09:10

Болельщики футбольного клуба "Зенит" признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга. В апреле Барриос провел четыре матча, в которых "сине-бело-голубые" одержали три победы и один раз сыграли вничью.

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