Футбол
Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеРИА Новости 09:10
Болельщики футбольного клуба "Зенит" признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга. В апреле Барриос провел четыре матча, в которых "сине-бело-голубые" одержали три победы и один раз сыграли вничью.
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Футбол
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По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
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