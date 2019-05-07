Футбол
Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеРИА Новости 09:10
Болельщики футбольного клуба "Зенит" признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга. В апреле Барриос провел четыре матча, в которых "сине-бело-голубые" одержали три победы и один раз сыграли вничью.
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Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
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Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета»
Министр транспорта Евгений Дитрих от лица ведомства намерен попросить президента Владимира Путина представить к наградам бортпроводников сгоревшего SSJ 100.
Обновлено в 10:20
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0
Английский «Ливерпуль» одержал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Религия
Сегодня православные встречают Радоницу
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Происшествия
СК рассматривает несколько причин ЧП в «Шереметьеве»
Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 6 мая.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров экстренных служб в Шереметьево во время ЧП с самолетом
Запись переговоров сотрудников экстренных служб в аэропорту Шереметьево после приземления самолета SSJ-100 опубликовал канал Ren.TV.
Обновлено в 15:24
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах
ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Политика
Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль
«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».
Обновлено в 20:16
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05