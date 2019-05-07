Футбол

Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеProstoProSport 09:16

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос занял первое место в голосовании среди болельщиков по выбору лучшего игрока команды в апреле. Отмечается, что колумбийский футболист опередил Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича.
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Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sport24.ru11:15

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока апреля

Газета.Ru10:23

Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

Sports.ru08:40

Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле

Советский спорт09:37

Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

РИА Новости09:10

Болельщики «Зенита» назвали Барриоса лучшим в апреле

Чемпионат09:01

Барриос назван лучшим игроком «Зенита» в апреле

Матч ТВ09:42
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