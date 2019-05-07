Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеProstoProSport 09:16

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос занял первое место в голосовании среди болельщиков по выбору лучшего игрока команды в апреле. Отмечается, что колумбийский футболист опередил Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича.

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Происшествия В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Экономика Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Политика На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Авто Опубликованы фотографии нового Lexus GX Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.

Наука Ученые узнали, как долгие космические полеты влияют на мозг Космонавтов обследовали до полетов на Международную космическую станцию (МКС), вскоре после возвращения оттуда и через семь месяцев пребывания на Земле.

Космос Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год «Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Общество В Великобритании выбрали самую красивую женщину-сантехника Ранее сообщалось, что самой красивой замужней женщиной России стала жительница Йошкар-Олы.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя Публикация рассекреченных документов об освобождении Севастополя из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн - заявили в Министерстве обороны РФ.

Хоккей Холланд стал генменеджером «Эдмонтона» Добавим, что за время работы Холланда на посту генменеджера Детройт три раза выиграл Кубок Стэнли (1998, 2002, 2008), в 2009 году вышел в финал, а также четыре раза выигрывал Президентский кубок.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Авто Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест! Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.

Общество В России упростят процедуру получения инвалидности Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Наука Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны Изучение процессов возникновения активности в искусственно созданной нейронной сети позволяет прогнозировать активность нейронов головного мозга подопытного животного.

Происшествия Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100 СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.

Политика Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".