Футбол
Барриос признан лучшим игроком «Зенита» в апрелеProstoProSport 09:16
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос занял первое место в голосовании среди болельщиков по выбору лучшего игрока команды в апреле. Отмечается, что колумбийский футболист опередил Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича.
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