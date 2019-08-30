Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»

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