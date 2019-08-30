Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос выразил надежду, что сможет еще раз забить московскому «Спартаку» в матче РПЛ. На пресс-конференции он заявил, что ему нравится отличаться, особенно в матчах подобного уровня. Однко важнее, чтобы хорошую игру показала вся команда.

Барриос надеется еще раз забить «Спартаку»

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