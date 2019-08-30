Футбол
Мойка78Барриос надеется еще раз забить «Спартаку»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос выразил надежду, что сможет еще раз забить московскому «Спартаку» в матче РПЛ. На пресс-конференции он заявил, что ему нравится отличаться, особенно в матчах подобного уровня. Однко важнее, чтобы хорошую игру показала вся команда.
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Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Вести.Ru 11:29
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Авто
Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе
Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе.
Lenta.ru 06:33
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Театры
Во МХАТе имени Горького прошел сбор труппы
Во МХАТе имени Горького прошел традиционный сбор труппы. На встрече в первую очередь обсуждали кадровые перестановки и репертуар.
Россия – Культура 13:31
Политика
Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США
Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
ТАСС 10:27
Армия и оружие
Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.
Известия 10:37
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Кино
Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября
Вечерняя Москва 13:50
Политика
Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Национальная служба новостей 12:54
Здоровье
Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами больных с ВИЧ
Правительство внесло изменения в положение об организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, инфицированных ВИЧ.
Московский Комсомолец 11:18
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Здоровье
В Челябинске открыли бережливую поликлинику
Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику горбольницы №6. Медучреждение будет работать по бережливой технологии.
Губерния (г. Челябинск) 12:35
Культура
В Перми нашли место для новой сцены оперного театра
Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
Рифей-Пермь 07:15
Происшествия
Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина.
Известия 11:29
Космос
Весь мир ищет название для нового марсохода NASA
В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17