Футбол

Мойка78Мойка78Барриос надеется еще раз забить «Спартаку»

Спартак — Зенит
1 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос выразил надежду, что сможет еще раз забить московскому «Спартаку» в матче РПЛ. На пресс-конференции он заявил, что ему нравится отличаться, особенно в матчах подобного уровня. Однко важнее, чтобы хорошую игру показала вся команда.
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Вильмар Барриос: Будем блокировать попытки «Спартака» навязать нам свою игру

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