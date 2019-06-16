Футбол

Барриос избежал серьезной травмы в матче с АргентинойНева Спорт 07:35

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Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной. Как сообщает El Tiempo, футболист сможет принять участие в следующем матче против Катара. Во время первого тура группового этапа Кубка Америки Барриос получил повреждение.
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Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной

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СМИ: Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной

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Барриос сможет сыграть с Катаром

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Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с Катаром

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СМИ: Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной

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Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» СПб и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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