Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с КатаромSport24.ru 03:56
Футболист «Зенита» во время игры получил удар, но серьезной травмы избежал. Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49
Футбол
37-летний Срна может перейти в «Рому»
37-летний Срна в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Теннис
Снова Мария. Шарапова возвращается на корт
На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Футбол
Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»
Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.
Обновлено в 12:36
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи поразила интернет-пользователей своей красотой.
Обновлено в 08:23
Технологии
Трекеры для сна усугубляют бессонницу
Исследователи рассказали, что трекеры и приложения для сна, которые помогают отрегулироваться режим, ухудшают состояние человека.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернется к королевским традициям из-за крещения сына
Меган Маркл пообещала вернуться к королевским традициям из-за предстоящего крещения сына Арчи.
Обновлено в 10:12
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество
Победителей конкурса проектов «Времена и эпохи» наградили в Москве
Оргкомитет «Московских сезонов» сообщил, что в финальный день фестиваля «Времена и эпохи», 16 июня, в столице прошла церемония награждения победителей конкурса исторических проектов.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе
В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
Сборная Аргентины уступила в матче с Колумбией
Звезда футбола Лионель Месси не смог помочь своей сборной выиграть первую встречу в рамках группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Обновлено в 12:31
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Политика
Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Авто
В России подорожал кроссовер DFM AX7
Как сообщает портал «Цена Авто», китайская компания DFM повысила стоимость своей единственной модели на российском рынке – кроссовера AX7 на 30 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:02