Футбол
Барриос избежал серьезной травмы в матче с АргентинойНева Спорт 07:35
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной. Как сообщает El Tiempo, футболист сможет принять участие в следующем матче против Катара. Во время первого тура группового этапа Кубка Америки Барриос получил повреждение.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
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Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
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Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
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В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
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Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
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Армия и оружие
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Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
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