Барриос избежал серьезной травмы в матче с АргентинойНева Спорт 07:35

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной. Как сообщает El Tiempo, футболист сможет принять участие в следующем матче против Катара. Во время первого тура группового этапа Кубка Америки Барриос получил повреждение.

Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной

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