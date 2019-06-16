Барриос сможет принять участие в матче со сборной КатараЧемпионат 04:36

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос избежал серьёзной травмы и сможет принять участие в матче с национальной командой Катара, сообщает El Tiempo. Напомним, Барриос получил повреждение во время матча первого тура группового этапа Кубка Америки со сборной Аргентины (2:0).

Барриос сможет принять участие в матче со сборной Катара

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