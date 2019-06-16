Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с КатаромSport24.ru 03:56
Футболист «Зенита» во время игры получил удар, но серьезной травмы избежал. Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21
Космос
Стал известен новый кандидат на «пост» темной материи
Физик Джон Тернинг уверен, что частица «вимп», долгое время слывшая «основным кандидатом» на звание темной материи, очевидно, больше не может ей считаться.
Обновлено 14 июня в 13:41
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Ранее автор программы «Мир наизнанку» не афишировал свои отношения. Однако накануне в его профиле появилось фото с возлюбленной.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой
Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Политика
Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину
Ранее стало известно, что украинские активисты и политики начали проводить агитацию за массовую выдачу паспортов Украины жителям российского Крыма.
Обновлено в 07:15
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Наука
Совмещение VR и микроскопа позволило учёным заглянуть «внутрь клетки»
Новый метод с применением микроскопов и VR упрощает изучение, вследствие «пометки» клеток и компиляции данных.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика
Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского
Обновлено в 15:30
Спорт
Дмитрий Булыкин намерен участвовать в выборах в Мосгордуму
Как написал Булыкин в соцсетях, своими целями на посту депутата в случае победы он видит развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физкультурой.
Обновлено в 04:46
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16