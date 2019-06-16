Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с КатаромSport24.ru 03:56
Футболист «Зенита» во время игры получил удар, но серьезной травмы избежал. Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:19, Вашингтон
Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено в 12:59
Политика
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских
Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.
Обновлено в 22:04
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками
Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшейся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Экономика
Казахское солнце пригрело «Хевел»
По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций "Хевела" в казахстанские проекты может составить 11 млрд руб. "Хевел" активно наращивает экспортный портфель в преддверии принятия решения в России по поддержке зеленой генерации — ключевым критерием, вероятно, станет объем зарубежных продаж.
Обновлено в 18:31
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Тихоокеанский флот уничтожил противника в Японском море
Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали торпедами и глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.17 июня в акватории залива Петра Великого пять противолодочных кораблей Тихоокеанского флота отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Авто
Названы самые популярные уловки автомехаников на СТО
Издание Car.ru назвало самые популярные уловки автомехаников на СТО, которые заставляют водителей переплачивать за несуществующие поломки в машине.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
В сети появилось видео учебного полета истребителей Су-27 и Су-30
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Экономика
Автоконцерны приступили к сборке субсидий
Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено в 18:31
Авто
Tesla начала продавать подержанные Model 3
На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено в 13:54
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Общество
Ирина Шейк походкой дикой кошки прошлась по подиуму Versace
На днях отгремел мультибрендовый показ, организатором которого выступила Карин Ройтфельд, а наши любимые модели — в числе которых Ирина Шейк и сестры Хадид — вышли на подиум.
Обновлено в 05:22
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено в 21:08
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21