Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с КатаромSport24.ru 03:56

Футболист «Зенита» во время игры получил удар, но серьезной травмы избежал. Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.

Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с Катаром

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