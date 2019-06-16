Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с КатаромSport24.ru вчера в 03:56
Футболист «Зенита» во время игры получил удар, но серьезной травмы избежал. Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия
Спрос на автодома вырос в России
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 01:53
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46
Баскетбол
Хэкетт может продлить контракт с ЦСКА
Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт ведет переговоры по продлению контракта. Стороны близки к заключению соглашения, сообщает Sportando.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге
Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Теннис
Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Общество
Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда
Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика
Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор избившей ученика учительнице
В сети появилось видео, как учительница избивает школьника в коридоре за то, что он мешает вести ей урок.
Обновлено в 02:22
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Кино
Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»
Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть как корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34