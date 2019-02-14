Энергетика
Баррель нефти Brent впервые с ноября поднялся выше $65НТВ вчера в 00:56
Углеводороды эталонных марок дорожают благодаря ожиданиям инвесторов, которые рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства сырья. На Лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 65 долларов 2 центов за баррель (+0,70%).
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика
Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»
Сотрудник охраны президента Украины Петра Порошенко вцепился в руку корреспондента телеканала «Россия 1», сообщает Вести.Ru.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге растёт число эвакуированных из-за угрозы взрыва объектов
Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке трёх зданий торговых центров в Москве после поступления в полицию анонимной информации о минировании.
Обновлено в 07:29
Политика
Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
Обновлено в 05:12
Единоборства
Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона
На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу Майкла Калви
Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:33
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Обновлено в 07:25
Происшествия
Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии
Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).
Обновлено в 05:44
Кино
Умер сыгравший взбешенного Гитлера актер
Обновлено в 06:32
Политика
Замглавы МИД Британии заявил о «глубоких разногласиях» с Россией
Замглавы МИД Британии Алан Данкан на встрече с российским коллегой Владимиром Титовым в Мюнхене заявил о "глубоких разногласиях" между странами, но отметил, что диалог должен продолжаться, сообщил РИА Новости представитель Форин-офиса.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ФСИН выявила новые нарушения в ярославской колонии № 1
«Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения», — говорится в заявлении.
Обновлено в 06:57
Общество
«Желтые жилеты» во Франции готовят новые акции
В субботу по всей Франции пройдут новые акции протеста.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны
Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10
Общество
Судан остался без электричества
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Шнуров жестко высмеял Юрия Лозу
Обновлено в 04:34
Политика
Гуаидо заявил о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, заявил о попытках оппозиционного правительства установить официальные дипломатические отношения с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:06
Авто
Гонки ФСО на «Кортежах» с мигалками сняли на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео соревнований водителей, проходящих на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) в Московской области.
Обновлено в 07:05
Политика
Минюст разъяснил применение новой статьи о наказании лидеров ОПГ
Новая статья Уголовного кодекса об отдельном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) будет распространятся на лиц, создавших и возглавивших преступные сообщества уже после вступления статьи в силу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Избитая жена Марата Башарова подает на развод
Жена артиста Марата Башарова Елизавета Башарова заявила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.
Обновлено в 05:38
Культура
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Конкурс «Лидеры России» усложнили
В Подмосковье стартовал первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Политика
Храм УПЦ попытались захватить в Волынской области
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно
В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России
В России начались новые ходовых испытаний бронетранспортера БТ-3Ф.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Воронеже
Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
«Часики тикают»: генсек НАТО обратился к России
В первый день работы конференции Лавров успел провести встречи с генсеком НАТО, главой европейской дипломатии, коллегами из Германии, Хорватии, Южной Кореи.
Обновлено в 03:41
Футбол
Автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями
Автомобиль жены форварда забросали камнями.
Обновлено в 06:07
Политика
Харьковчанин обругал Порошенко за признание в любви
Президент Украины Пётр Порошенко выступил перед жителями Харькова со словами «Я вас всех люблю».
Обновлено вчера в 15:53