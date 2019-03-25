Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальникеРоссийская газета 06:22
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
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Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете
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