Энергетика
Баркиндо: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ в декабреВестник Кавказа вчера в 09:46
Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК+ открыта для всех стран-производителей нефти, уже в декабре к ней могут присоединиться новые участники. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
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Новак: принятая хартия о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК – исторический документ
Вести.Финансвчера в 12:11
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко на Майдане
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста на Майдан.
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Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
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Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
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Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
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Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР.
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На берегу реки Белой в Башкирии установят памятник командиру 25-й дивизии Красной армии Василию Чапаеву.
Обновлено вчера в 01:22
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Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Убитый в Екатеринбурге мужчина оказался экс-лидером уральских киргизов
Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что убитый — бизнесмен Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в уральской столице, сообщает E1.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
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Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
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Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09