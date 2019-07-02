Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК+ открыта для всех стран-производителей нефти, уже в декабре к ней могут присоединиться новые участники. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Баркиндо: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ в декабре

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