Энергетика

Баркиндо: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ в декабреВестник Кавказа вчера в 09:46

Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК+ открыта для всех стран-производителей нефти, уже в декабре к ней могут присоединиться новые участники. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
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