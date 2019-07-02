Энергетика
Баркиндо: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ в декабреВестник Кавказа вчера в 09:46
Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК+ открыта для всех стран-производителей нефти, уже в декабре к ней могут присоединиться новые участники. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
«Суды неизбежны»: Исаевой надоели аферисты, наживающиеся на смерти Началовой
Обновлено в 06:04
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Транспорт
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь
Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе Так, сегодня Кристина удивила фолловеров заявлением, что муж, 38-летний Гарик Харламов, читает ей сказки на ночь.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Савельева решилась позировать в белье через три месяца после родов
Певица восхитила подписчиков своей формой Несколько часов назад экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева опубликовала на личной странице "Инстаграма" кадр из новой фотосессии.
Обновлено в 05:13
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Общество
На Крым снова надвигается непогода
«В связи с прохождением холодного фронта с вечера 3 июля и в течение суток 4 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 м/с», — уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 05:04
Политика
Трамп обвинил Иран в срыве «ядерной сделки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил условия так называемой «ядерной сделки», несмотря на то, что получил 150 миллиардов долларов, ранее замороженных на зарубежных счетах.
Обновлено в 01:23
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Обновлено в 05:14
Здоровье
Россияне верят в пользу холодца для суставов
О пользе холодца для суставов говорят только 20% опрошенных, еще 60% скептически относятся к его чудесным свойствам.
Обновлено в 05:22
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка
Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Кино
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов РФ
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский внес предложение составить рейтинг кинофикации регионов России.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Авто
BMW представила новый кроссовер Х6
Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 04:40
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09