Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 30 июня в 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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с чего всё началось
Государства - члены ОПЕК на заседании в понедельник одобрили проект хартии бессрочного сотрудничества со странами "не ОПЕК". Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.ТАСС01 июля в 14:55
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Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»
Комсомольская правда01 июля в 15:05
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
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