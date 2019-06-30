Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 30 июня в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

Государства - члены ОПЕК на заседании в понедельник одобрили проект хартии бессрочного сотрудничества со странами "не ОПЕК". Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
ТАСС01 июля в 14:55

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Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

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Известия01 июля в 15:47

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Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ru30 июня в 06:14
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Киркоров поддержал похоронившего отца Баскова

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Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

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Власти Петербурга не исключили единого погребения погибших подводников

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