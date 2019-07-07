Футбол
Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»Газета.Ru 03:56
Бариста одной из популярных в Англии кофеен попал в необычную ситуацию, сообщает Sport24. Он не смог совладать с собой, когда к нему подошли футболисты английского "Ливерпуля". Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров.
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