Бариста одной из популярных в Англии кофеен попал в необычную ситуацию, сообщает Sport24. Он не смог совладать с собой, когда к нему подошли футболисты английского "Ливерпуля". Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров.

Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»

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