Футбол

Черчесов вызвал в сборную России игрока «Локомотива»Свободная Пресса 10:30

Казахстан — Россия
24 марта
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав национальной команды перед вторым матчем квалификации Евро-2020 против Казахстана. Приглашение в сборную получил полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
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