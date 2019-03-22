Черчесов вызвал в сборную России игрока «Локомотива»Свободная Пресса 10:30

Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав национальной команды перед вторым матчем квалификации Евро-2020 против Казахстана. Приглашение в сборную получил полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Происшествия В Нижегородской области на полицейского завели дело из-за халатности По данным следствия, полицейские неправомерно отказал в возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского после обращения жительницы города Лыскова к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Андрею Виноградову, сообщает пресс-служба управления.

Политика Миллер заявил о готовности к переговорам о поставках газа на Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности российской компании к переговорам с Киевом о прямых поставках газа на Украину.

Происшествия Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.

Авто Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.

Шоу-бизнес Юлия Началова до самой смерти скрывала свою настоящую фамилию После смерти Юлии Началовой выяснилось, что певица носила двойную фамилию, а ее церковное имя отсылает к христианской мученице.

Общество Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.

Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

Армия и оружие Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.

Политика Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.

Спорт Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наука Антропологи выяснили, как появились карающие боги Международная группа ученых проанализировала эволюцию религиозных верований от эпохи палеолита до промышленной революции и установила, что появлению веры в карающих богов способствовал рост численности населения.

Космос Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.

Авто Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем купеобразного варианта модели Cayenne.

Армия и оружие Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.

Экономика ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь» Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Финансы «Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Общество В финал Всероссийской олимпиады школьников прошли более 1500 москвичей В 13 городах РФ состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады школьников. 1562 учащихся столичных школ приглашены к участию в нем.

Общество Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.

Общество В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.