Футбол
Черчесов вызвал в сборную России игрока «Локомотива»Свободная Пресса 10:30
Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав национальной команды перед вторым матчем квалификации Евро-2020 против Казахстана. Приглашение в сборную получил полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
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Происшествия
В Нижегородской области на полицейского завели дело из-за халатности
По данным следствия, полицейские неправомерно отказал в возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского после обращения жительницы города Лыскова к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Андрею Виноградову, сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 05:29
Политика
Миллер заявил о готовности к переговорам о поставках газа на Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности российской компании к переговорам с Киевом о прямых поставках газа на Украину.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Авто
Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать
В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Юлия Началова до самой смерти скрывала свою настоящую фамилию
После смерти Юлии Началовой выяснилось, что певица носила двойную фамилию, а ее церковное имя отсылает к христианской мученице.
Обновлено в 07:59
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт
Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Футбол
Леонид Федун о сборной России: «У многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до ЧМ-2022»
Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:35
Наука
Антропологи выяснили, как появились карающие боги
Международная группа ученых проанализировала эволюцию религиозных верований от эпохи палеолита до промышленной революции и установила, что появлению веры в карающих богов способствовал рост численности населения.
Обновлено вчера в 07:31
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Авто
Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем купеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Футбол
Лукаку рассказал, как его изменил Ибрагимович
Обновлено в 10:33
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Обновлено в 09:40
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Общество
В финал Всероссийской олимпиады школьников прошли более 1500 москвичей
В 13 городах РФ состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады школьников. 1562 учащихся столичных школ приглашены к участию в нем.
Обновлено в 07:55
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла
Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47