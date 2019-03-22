Баринов вызван в сборную РоссииЧемпионат 07:21

Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились в открытом виде Администрация Facebook признала, что хранила пароли пользователей в незашифрованном виде. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

Общество В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Авто Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.

Спорт Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Общество СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.

Политика Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.

Армия и оружие Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтийского моря.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.

Наука Предложен новый способ назначения антибиотиков Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.

Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Транспорт «Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.

Спорт Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.

Гаджеты Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.