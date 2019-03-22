Баринов вызван в сборную РоссииЧемпионат 07:21

Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане.

Политика Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Происшествия Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.

Авто 30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей 30 лет простоявший в гараже Bentley продали на аукционе H&H Classics за 40 млн рублей, что оказалось в два раза больше оценочной стоимости, пишет портал «ТвоёАвто».

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика «Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.

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Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.

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Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

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Транспорт ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.

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Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Политика Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.