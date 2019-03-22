Футбол
Баринов вызван в сборную РоссииЧемпионат 07:21
Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане.
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