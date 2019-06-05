Футбол

Баринов тренируется индивидуально от футболистов сборной РоссииСоветский спорт вчера в 05:35

Россия — Сан-Марино
8 июня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Как сообщили в штабе национальной команды, отсутствие Баринова на поле не связано с травмами. Ранее расположение сборной России покинул защитник Владислав Игнатьев. Кроме того, полузащитник Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с Чертаново (6:0).
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