Баринов тренируется индивидуально от футболистов сборной РоссииСоветский спорт вчера в 05:35

Как сообщили в штабе национальной команды, отсутствие Баринова на поле не связано с травмами. Ранее расположение сборной России покинул защитник Владислав Игнатьев. Кроме того, полузащитник Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с Чертаново (6:0).

Политика Премьер-министр Дании признал поражение на выборах Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о поражении своего партийного альянса на минувших парламентских выборах в стране, сообщает телеканал ТВ2.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Космос Apple опубликовала тизер сериала «Ради всего человечества» Сериал «Ради всего человечества», тизер которого опубликован Apple, выйдет в новом онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Технологии Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте» Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.

Политика ООН эвакуирует часть персонала из Судана В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Армия и оружие США нарушили договоренность с Россией по Сирии Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Политика Россия осудила новые санкции США против Кубы Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам? В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Политика Турция может закрыть для американских кораблей проход в Черное море У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется.

Наука Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.

Происшествия Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.

Общество Виктория Баргачёва: «Китайские туристы тратят в Петербурге огромные деньги, но почти всё возвращается в КНР» По словам президента Санкт-Петербургской ассоциации гидов переводчиков китайского языка Виктории Баргачёвой, почти все деньги, которые привозят из Поднебесной туристы в составе организованных групп по демпинговым схемам, возвращаются обратно.

Политика Зеленского обвинили в плагиате Порошенко Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.