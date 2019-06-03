Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»Матч ТВ 05:50

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку.

Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»

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