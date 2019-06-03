Футбол
Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»Матч ТВ 05:50
Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку.
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Авто
Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla
Обновлено в 00:45
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Экономика
Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика
У Кремля нет планов по проведению встречи «нормандской четверки» — Песков
У России нет конкретных планов относительно встречи лидеров стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Обновлено в 05:48
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Фейковые сообщения о взрыве в Дзержинске направят в Генпрокуратуру
Член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих недостоверную информацию о серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено в 04:11
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Футбол
Официально: Лопетеги возглавил «Севилью»
Контракт подписан до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:30
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33