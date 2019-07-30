Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКАЧемпионат 01:05
Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Баринов рассказал, как пытался помешать Чалову перед пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив»
Sport24.ruвчера в 19:49
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
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