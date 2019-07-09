Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре годаРИА Новости 14:00

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Баринов в прошедшем сезоне сыграл 33 матча за "Локомотив" и забил два гола. В июне 22-летний игрок дебютировал в сборной России.
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«Спорт-Экспресс»: Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на 4 года

Sports.ru12:43

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

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СМИ сообщили о новом контракте Баринова с «Локомотивом»

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СМИ сообщили о новом контракте Баринова с «Локомотивом»

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Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

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«Локо» объявил о продлении контракта с Бариновым

Спорт-Экспресс13:40

СМИ: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым

Soccer.ru12:21
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