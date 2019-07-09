Футбол
Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре годаРИА Новости 14:00
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Баринов в прошедшем сезоне сыграл 33 матча за "Локомотив" и забил два гола. В июне 22-летний игрок дебютировал в сборной России.
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