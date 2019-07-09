Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Баринов в прошедшем сезоне сыграл 33 матча за "Локомотив" и забил два гола. В июне 22-летний игрок дебютировал в сборной России.

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Транспорт Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.

Политика Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.

Футбол Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.

Политика Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Политика Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Экономика En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

Происшествия В Ростове горит музыкальный театр В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.

Армия и оружие В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Авто Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.

Общество Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве "По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Транспорт Ливни затопили дороги Петербурга Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Происшествия Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.