Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре годаРИА Новости 14:00

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Баринов в прошедшем сезоне сыграл 33 матча за "Локомотив" и забил два гола. В июне 22-летний игрок дебютировал в сборной России.
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Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Советский спорт14:21

СМИ: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым

Soccer.ru12:21

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

РИА Новости14:00

СМИ сообщили о новом контракте Баринова с «Локомотивом»

Sportbox.RU13:05

СМИ сообщили о новом контракте Баринова с «Локомотивом»

Матч ТВ13:05

«Локо» объявил о продлении контракта с Бариновым

Спорт-Экспресс13:40

«Локомотив» объявил о подписании 4-летнего контракта с Бариновым

Sports.ru16:25
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